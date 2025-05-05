У Грузії опозиція ініціює плебісцит щодо дострокових виборів до парламенту

В опозиційному середовищі влади у Грузії обговорюють ідею плебісциту про дострокові парламентські вибори одночасно з виборами до органів місцевого самоврядування, запланованими на жовтень. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Ехо Кавказа".

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Згідно з цією ініціативою, громадянам буде запропоновано відповісти на запитання, чи вони хочуть дострокових парламентських виборів. Про це заявив один із лідерів партії "Лело" та коаліції "За сильну Грузію" Давіт Усупашвілі.

Він назвав плебісцит потенційним інструментом розрядки політичного протистояння – за наявності інституційних та міжнародних гарантій. За його словами, якщо плебісцит стане частиною якогось "великого плану", підтриманого міжнародною спільнотою та політичними гравцями, його проведення слід серйозно розглянути.

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Чудові вибори та чарівні рішення з неба не прилетять. Такі схеми потрібні, особливо якщо вони йдуть від бажання домовитися, а не руйнувати - зазначив Усупашвілі.

Він також нагадав про проблеми та порушення, які супроводжували минулі парламентські вибори, та наголосив, що будь-які подібні ініціативи вимагають надійних гарантій прозорості та участі всіх сторін.

Нагадаємо

Правляча партія "Грузинська мрія" ініціювала пакет поправок, згідно з якими Конституційний суд Грузії отримує право забороняти нові партії, "заявлені цілі, характер діяльності та кадровий склад яких ідентичні із уже забороненими партіями".