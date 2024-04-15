В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  25805 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  31601 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  50078 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  199249 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  193888 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194177 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189221 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128980 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138774 просмотра

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КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162877 просмотра

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Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

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12 апреля 2024, 06:00  •  270927 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  326057 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  330304 просмотра
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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  366237 просмотра

В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Сотни граждан Грузии вышли на протест в Тбилиси, Грузия, против закона об "иностранных агентах", который критики сравнивают с российским законом, используемым для подавления оппозиции; дальнейшие акции протеста запланированы на вечер.

Новости Мира •   •  3478 просмотра
В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Директор КНИИСЭ Александр Рувин рассказал о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области.

Война •   •  4191 просмотра
Осмотрено более 500 населенных пунктов и более 12 тысяч объектов недвижимости - Рувин о фиксации последствий российской агрессии в Киевской области

Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина знакома с логикой Трампа и найдет подход, если он снова станет президентом, поскольку она пережила его предыдущее президентство.

Война •   •  6246 просмотра
Кулеба: готовиться к тому, что Трамп может стать президентом - нет смысла

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

С начала 2024 года полиция Киева доставила в Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки 1 108 военнообязанных.

Общество •   •  25805 просмотра
Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.

Война •   •  10496 просмотра
Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.

Война •   •  9588 просмотра
Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Во временно оккупированном Крыму, по сообщениям, работают российские системы противовоздушной обороны, в районе Керченского пролива наблюдается задымление якобы как средство маскировки, а также объявлена воздушная тревога и перекрыто движение на Крымском мосту.

Война •   •  8890 просмотра
В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

Кибер-эксперты опубликовали список 66 враждебных аккаунтов в социальной сети Х, включая российских политиков, агентства и пророссийские СМИ, чтобы помочь пользователям избежать дезинформации и манипуляций.

Война •   •  8143 просмотра
Киберспециалисты обнародовали список враждебных аккаунтов в Х

В оккупированном Бердянске взрывы и дым после "прилета" - ГВА

По сообщениям жителей, в нагорной части Бердянска были слышны взрывы и виден дым.

Война •   •  7512 просмотра
В оккупированном Бердянске взрывы и дым после "прилета" - ГВА

В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что российская агрессия является непосредственной проблемой для Болгарии.

Война •   •  10327 просмотра
В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них