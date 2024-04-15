В Грузии началась акция протеста под парламентом против закона об "иностранных агентах"

В Грузии сотни горожан вышли на улицы Тбилиси, чтобы протестовать против закона об "иностранных агентах". Об этом сообщает издание "Грузия Online"., передает УНН.

Детали

Собравшиеся на акции опротестовывают законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который сегодня утром будет рассматривать юридический комитет.

Демонстрация происходит у заднего входа в парламент. На месте собрались представители общественных организаций и СМИ, которые развернули баннеры с надписью: "Нет российскому закону!".

Среди протестующих журналисты и представители неправительственных организаций.

Они сравнивают предложенное законодательство с российским, которое москва использует для подавления противников режима. На место протеста уже прибыла полиция.

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Как сообщает издание DW, к протесту присоединились и 50 грузинских виноделов: они выпустили совместное заявление, в котором призывают "правительство предателей" уйти в отставку.

Также проект SOVA отмечает, участники акции развернули возле парламента флаг ЕС.

Дополнение

Отмечается также, что еще одна акция протеста против законопроекта пройдет перед парламентом вечером в 19:00.

Организаторы призывают сторонников европейского будущего Грузии выходить на протесты против "российского закона".

Напомним

Правящая партия Грузии планирует вернуться к законопроекту, требующему от организаций, получающих иностранные средства, регистрироваться как "иностранные агенты", несмотря на протесты и критику со стороны оппонентов и западных стран в прошлом году.