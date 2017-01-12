В декабре от перевыполнения плана Одесской таможней в госбюджет поступило 400 млн грн - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. После смены руководства в декабря 2016 года от перевыполнения плана Одесской таможней в Государственный бюджет поступило 400 млн грн. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Одесскую область, передает корреспондент УНН.
"Впервые в этом зале я пообещал, что мы вводим новый эксперимент - эксперимент, где перевыполнение (плана - ред.) таможни направляется на строительство дорог, уже после Одесской, Львовской сказал... мы распространяем эту практику на Львовскую и Франковскую область. в этом году по моей инициативе мы распространим практику для всех областей Украины и ставим этот приоритет - дорожное строительство, чтобы каждый гражданин Украины увидел, что 25 лет дороги не строились, сейчас он должен увидеть, что в его селе, его городке дороги строят, лампочки вкручены, свет есть, пешеходные переходы нарисованы и в стране все меняется", - сказал П.Порошенко.
Он подчеркнул, что от перевыполнения плана Одесской таможни средства на строительство дорог не поступили.
"Я хочу видеть конкретные средства, поступившие на счет Государственного казначейства в государственный бюджет. Не болтовню, не разговоры, не пиар, а деньги", - сказал Президент.
Он добавил, что за 10 месяцев 2016 года по октябрь перевыполнение было только в одном месяце и 22 млн грн поступили в госбюджет.
"По всем остальным месяцам по информации Минфина и фискальных служб были недовыполнены", - отметил Президент.
По данным П.Порошенко уже в декабря 2016 года Одесская таможня начала перевыполнять план.
"Только в декабре перевыполнение стало на 400 млн грн, 400 млн дополнительных денег, как только сменилось руководство поступило в Государственный бюджет", - заявил П.Порошенко.
Напомним, начальник Одесской таможни Ю.Марушевская подала в отставку 14 ноября.
Как сообщал УНН, экс-глава одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в коррупционных действиях.