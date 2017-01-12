В грудні від перевиконання плану Одеською митницею до держбюджету надійшло 400 млн грн – П.Порошенко

"Вперше в цьому залі я пообіцяв, що ми запроваджуємо новий експеримент – експеримент, де перевиконання (плану - ред.) митниці спрямовується на будівництво доріг, потім уже після Одещини, на Львівщині сказав... ми розповсюджуємо цю практику на Львівську і Франківську область. Цього року за моєю ініціативою ми розповсюдимо практику для всіх областей України і ставимо цей пріоритет – дорожнє будівництво, щоб кожен громадянин України побачив, що 25 років дороги не будувалися, зараз він має побачити, що в його селі, його містечку дороги будують, лампочки вкручені, світло є, пішохідні переходи намальовані і в країні все змінюється",- сказав П.Порошенко.

Він підкреслив, що від перевиконання плану Одеської митниці кошти на будівництво доріг не надійшли.

"Я хочу бачити конкретні кошти, які надійшли на рахунок Державного казначейства в державний бюджет. Не балаканину, не розмови, не піар, а гроші",- сказав Президент.

Він додав, що за 10 місяців 2016 року до жовтня перевиконання було лише в одному місяці і 22 млн грн надійшли до держбюджету.

"По всім решті місяців по інформації Мінфіну і Фіскальної служби були недовиконані",- зазначив Президент.

За даними П.Порошенка вже в грудні 2016 року Одеська митниця почала перевиконувати план.

"Лише в грудні перевиконання стало на 400 млн грн, 400 млн додаткових грошей, як тільки змінилося керівництво надійшло до Державного бюджету",- заявив П.Порошенко.

Нагадаємо, начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку 14 листопада.

Як повідомляв УНН, екс-голова одеської митниці Юлія Марушевська підозрюється в корупційних діях.