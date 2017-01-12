В грудні від перевиконання плану Одеською митницею до держбюджету надійшло 400 млн грн – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Після зміни керівництва у грудні 2016 року від перевиконання плану Одеською митницею до Державного бюджету надійшло 400 млн грн. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час візиту на Одещину, передає кореспондент УНН.
"Вперше в цьому залі я пообіцяв, що ми запроваджуємо новий експеримент – експеримент, де перевиконання (плану - ред.) митниці спрямовується на будівництво доріг, потім уже після Одещини, на Львівщині сказав... ми розповсюджуємо цю практику на Львівську і Франківську область. Цього року за моєю ініціативою ми розповсюдимо практику для всіх областей України і ставимо цей пріоритет – дорожнє будівництво, щоб кожен громадянин України побачив, що 25 років дороги не будувалися, зараз він має побачити, що в його селі, його містечку дороги будують, лампочки вкручені, світло є, пішохідні переходи намальовані і в країні все змінюється",- сказав П.Порошенко.
Він підкреслив, що від перевиконання плану Одеської митниці кошти на будівництво доріг не надійшли.
"Я хочу бачити конкретні кошти, які надійшли на рахунок Державного казначейства в державний бюджет. Не балаканину, не розмови, не піар, а гроші",- сказав Президент.
Він додав, що за 10 місяців 2016 року до жовтня перевиконання було лише в одному місяці і 22 млн грн надійшли до держбюджету.
"По всім решті місяців по інформації Мінфіну і Фіскальної служби були недовиконані",- зазначив Президент.
За даними П.Порошенка вже в грудні 2016 року Одеська митниця почала перевиконувати план.
"Лише в грудні перевиконання стало на 400 млн грн, 400 млн додаткових грошей, як тільки змінилося керівництво надійшло до Державного бюджету",- заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, начальник Одеської митниці Ю.Марушевська подала у відставку 14 листопада.
Як повідомляв УНН, екс-голова одеської митниці Юлія Марушевська підозрюється в корупційних діях.