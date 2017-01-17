В.Гройсман заверил, что колебания курса гривны прекратятся
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Колебания курса гривны временное сезонное явление, в ближайшем времени гривна стабилизируется и в дальнейшем будет оставаться в прогнозируемых пределах. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал во время рабочего визита в Черниговскую область, передает корреспондент УНН.
"Я разговаривал вчера с главой Нацбанка и она меня четко заверила, что Нацбанк сделает все для того, чтобы не привести к любым спекулятивным колебаниям и ситуация успокоится", - сказал он.
"Валютных резервов Украины достаточно для того, чтобы ситуация была абсолютно нормальной и курс оставался в прогнозируемых пределах. Поэтому эти колебания должны прекратиться. Я думаю, что уже сегодня, наверное, в том числе, Национальный банк сделает нужные интервенции", - заверил В.Гройсман.
Напомним, В.Гройсман прокомментировал информацию о требовании МВФ повысить пенсионный возраст.