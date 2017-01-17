В.Гройсман запевнив, що коливання курсу гривні припиняться

"Я розмовляв вчора з головою Нацбанку і вона мене чітко запевнила, що Нацбанк зробить все для того, щоб не привести до будь-яких спекулятивних коливань і ситуація буде заспокоєною", - сказав він.

"Валюдних резервів України є достатньо для того, щоб ситуація була абсолютно нормальна і курс залишався у прогнозованих межах. Тому ці коливання повинні припинитись. Я думаю, що вже сьогодні, напевно, в тому числі, Національний банк зробить потрібні інтервенції", - запевнив В.Гройсман.

Нагадаємо, В.Гройсман прокоментував інформацію про вимогу МВФ підвищити пенсійний вік.