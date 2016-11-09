В.Гройсман призвал реформаторов идти на госслужбу

"Я сегодня призываю реформаторов, людей, которым не безразлична судьба нашей страны, подавайте свои заявки, участвуйте в конкурсах, приходите на государственную службу и отдавайте свой долг для того, чтобы страна менялась", - подчеркнул он.

По словам Премьера, на госслужбе есть сотни вакансий, "на которые могут претендовать не по блату, так как это было традиционно, а могут претендовать люди, которые своими знаниями, способностями, стремлениями могут приходить и менять ситуацию в стране".