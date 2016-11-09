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15 марта, 19:03 • 113477 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161630 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134985 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127695 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111322 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104720 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100929 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В.Гройсман призвал реформаторов идти на госслужбу

В.Гройсман призвал реформаторов идти на госслужбу

Киев • УНН

 • 10180 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал реформаторов участвовать в конкурсах на должности государственных секретарей. Об этом он сказал на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня призываю реформаторов, людей, которым не безразлична судьба нашей страны, подавайте свои заявки, участвуйте в конкурсах, приходите на государственную службу и отдавайте свой долг для того, чтобы страна менялась", - подчеркнул он.

По словам Премьера, на госслужбе есть сотни вакансий, "на которые могут претендовать не по блату, так как это было традиционно, а могут претендовать люди, которые своими знаниями, способностями, стремлениями могут приходить и менять ситуацию в стране".

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