В.Гройсман закликав реформаторів іти на держслужбу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заклив реформаторів брати участь у конкурсах на посади державних секретарів. Про це він сьогодні сказав на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Я сьогодні закликаю реформаторів, людей, яким не байдужа доля нашої країни, подавайте свої заявки, беріть участь у конкурсах, приходьте на державну службу і віддавайте свій обов’язок для того, щоби країна змінювалася”, — наголосив він.
За словами Прем’єра, на держслужбі є сотні вакансій, “на які можуть претендувати не по блату, так як це було традиційно, а можуть претендувати люди, які своїми знаннями, здібностями, прагненнями можуть приходити і змінювати ситуацію в країні”.