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15 марта, 19:03 • 116684 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171503 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141181 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133432 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114392 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106387 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В.Гройсман задекларировал 77,2 тыс. грн зарплаты и 12 дорогих часов (уточнено)

В.Гройсман задекларировал 77,2 тыс. грн зарплаты и 12 дорогих часов (уточнено)

Киев • УНН

 • 12548 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности земельные участки, активы, магазины, ювелирные изделия и др., передает УНН.

Согласно декларации, в прошлом году Владимир Гройсман получил заработную плату в сумме 77270 грн, работая в Верховной Раде, а его жена - 28 тыс. 400 грн (по основному месту работы).

Также он получил доход от предоставления имущества в аренду в сумме 1 млн 410 тыс. грн.

В прошлом году В.Гройсман имел наличные средства на следующие суммы: 2 млн 380 тыс. грн, 870 тыс. долларов, 460 тыс. евро. Также он задекларировал средства на банковских счетах: 2 млн 111 тыс. 139 грн, 21 тыс. 775 грн, 16 тыс. 200 евро, 3 тыс. 499 грн.

Как отмечается в документе, В.Гройсман имеет в собственности земельные участки в Винницкой области: 1500 кв.м, 1499 кв.м, 237 кв.м, 5923 кв.м, 534 кв.м.

Он задекларировал дом общей площадью 461, 10 кв.м, нежилое помещение - 151,6 кв.м, встроенно-пристроенные помещения: 112,8 кв.м, 111,2 кв.м, магазины - 143, 5 кв.м, 736, 9 кв.м.

В.Гройсман в декларации за прошлый год задекларировал 12 часов, среди которых, например - Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Rolex, Parmigiani Fleurier, ювелирные изделия.

В собственности нынешнего премьера является RANGE ROVER 2013 стоимостью 1500000 грн, а у его жены VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 года стоимость 801 тыс. грн.

Кроме того, его жена Елена Гройсман имеет корпоративные права в ООО "МагиГранд" стоимостью 210 тыс. грн.

Также указано, что О.Гройсман получила 15 тыс. 253 грн помощи при рождении ребенка.

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