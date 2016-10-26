В.Гройсман задекларировал 77,2 тыс. грн зарплаты и 12 дорогих часов (уточнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в своей электронной декларации указал, что имеет в собственности земельные участки, активы, магазины, ювелирные изделия и др., передает УНН.
Согласно декларации, в прошлом году Владимир Гройсман получил заработную плату в сумме 77270 грн, работая в Верховной Раде, а его жена - 28 тыс. 400 грн (по основному месту работы).
Также он получил доход от предоставления имущества в аренду в сумме 1 млн 410 тыс. грн.
В прошлом году В.Гройсман имел наличные средства на следующие суммы: 2 млн 380 тыс. грн, 870 тыс. долларов, 460 тыс. евро. Также он задекларировал средства на банковских счетах: 2 млн 111 тыс. 139 грн, 21 тыс. 775 грн, 16 тыс. 200 евро, 3 тыс. 499 грн.
Как отмечается в документе, В.Гройсман имеет в собственности земельные участки в Винницкой области: 1500 кв.м, 1499 кв.м, 237 кв.м, 5923 кв.м, 534 кв.м.
Он задекларировал дом общей площадью 461, 10 кв.м, нежилое помещение - 151,6 кв.м, встроенно-пристроенные помещения: 112,8 кв.м, 111,2 кв.м, магазины - 143, 5 кв.м, 736, 9 кв.м.
В.Гройсман в декларации за прошлый год задекларировал 12 часов, среди которых, например - Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Rolex, Parmigiani Fleurier, ювелирные изделия.
В собственности нынешнего премьера является RANGE ROVER 2013 стоимостью 1500000 грн, а у его жены VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 года стоимость 801 тыс. грн.
Кроме того, его жена Елена Гройсман имеет корпоративные права в ООО "МагиГранд" стоимостью 210 тыс. грн.
Также указано, что О.Гройсман получила 15 тыс. 253 грн помощи при рождении ребенка.