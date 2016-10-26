В.Гройсман задекларував 77,2 тис. грн зарплатні і 12 дорогих годинників (уточнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у своїй електронній декларації вказав, що має у власності земельні ділянки, активи, магазини, ювелірні вироби та ін., передає УНН.
Згідно з декларацією, минулого року Володимир Гройсман отримав заробітну плату у сумі 77 270 грн, працюючи у Верховній Раді, а його дружина — 28 тис. 400 грн (за основним місцем роботи).
Також він отримав дохід від надання майна в оренду у сумі 1 млн 410 тис. грн.
У минулому році В.Гройсман мав готівкові кошти на такі суми: 2 млн 380 тис. грн, 870 тис. доларів, 460 тис. євро. Також він задекларував кошти на банківських рахунках: 2 млн 111 тис. 139 грн, 21 тис. 775 грн, 16 тис. 200 євро, 3 тис. 499 грн.
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Як зазначається в документі, В.Гройсман має у власності земельні ділянки на Вінниччині: 1500 кв.м, 1499 кв.м, 237 кв.м, 5923 кв.м, 534 кв.м.
Він задекларував будинок загальною площею 461, 10 кв.м, нежитлове приміщення — 151,6 кв.м, вбудовано-прибудовані приміщення: 112,8 кв.м, 111,2 кв.м, магазини — 143, 5 кв.м, 736, 9 кв.м.
В.Гройсман у декларації за минулий рік задекларував 12 годинників, серед яких, наприклад — Ulysse Nardin, Audemars Piguet, Rolex, Parmigiani Fleurier, ювелірні вироби.
У власності нинішнього прем’єра є RANGE ROVER 2013 року вартістю 1,5 млн грн, а в його дружини VOLKSWAGEN TOUAREG 2011 року вартістю 801 тис. грн.
Крім того, його дружина Олена Гройсман має корпоративні права у ТОВ “Магігранд” вартістю 210 тис. грн.
Також зазначено, що О.Гройсман отримала 15 тис. 253 грн допомоги при народженні дитини.