В.Гройсман поздравил украинцев со вторым Сочельником

"Друзья, поздравляю со Вторым Сочельником! Здоровья, мира и любви в ваши дома!" - написал В.Гройсман.

Справка: накануне Крещения - 18 января по новому стилю - отмечают "Голодную кутью" или второй Сочельник. Весь этот день верующие люди ничего не едят - постятся. Садятся ужинать, когда уже засияет вечерняя заря. На ужин подают постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутью и узвар.