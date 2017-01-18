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В.Гройсман привітав українців із другим Святвечором

В.Гройсман привітав українців із другим Святвечором

Київ • УНН

 • 45743 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав українців із другим Святвечором. Про це він написав на сторінці у Facebook, передає УНН.

“Друзі, вітаю з Другим Святвечором!Здоров’я, миру та любові у ваші домівки!” — написав В.Гройсман.

Довідка: напередодні Водохреща — 18 січня за новим стилем — відзначають “Голодну кутю” або другий Свят-Вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять — постують. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подаються пісні страви — смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар.

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