В.Гройсман привітав українців із другим Святвечором

“Друзі, вітаю з Другим Святвечором!Здоров’я, миру та любові у ваші домівки!” — написав В.Гройсман.

Довідка: напередодні Водохреща — 18 січня за новим стилем — відзначають “Голодну кутю” або другий Свят-Вечір. Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять — постують. Сідають вечеряти, коли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подаються пісні страви — смажену рибу, вареники з капустою, гречані млинці на олії, кутю та узвар.