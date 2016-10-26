В.Гройсман пообещал с января справедливые цены на лекарства

Он уточнил, что речь идет про референтное ценообразование на лекарства. Премьер добавил, что соответствующее постановление планируется дополнительно обсудить.

"Это означает, что на следующем заседании мы примем решение, которое обеспечит справедливые цены на лекарства", - отметил В.Гройсман.