В.Гройсман пообещал с января справедливые цены на лекарства
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что на следующем заседании правительства Кабинет министров примет решение, которое позволит обеспечить справедливые цены на лекарства с 1 января 2017 года. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
Он уточнил, что речь идет про референтное ценообразование на лекарства. Премьер добавил, что соответствующее постановление планируется дополнительно обсудить.
"Это означает, что на следующем заседании мы примем решение, которое обеспечит справедливые цены на лекарства", - отметил В.Гройсман.