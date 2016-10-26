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15 марта, 19:03 • 116682 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171497 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141177 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133429 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114391 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106387 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 137243 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132782 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127925 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В.Гройсман пообещал с января справедливые цены на лекарства

В.Гройсман пообещал с января справедливые цены на лекарства

Киев • УНН

 • 7720 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что на следующем заседании правительства Кабинет министров примет решение, которое позволит обеспечить справедливые цены на лекарства с 1 января 2017 года. Об этом он заявил во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Он уточнил, что речь идет про референтное ценообразование на лекарства. Премьер добавил, что соответствующее постановление планируется дополнительно обсудить.

"Это означает, что на следующем заседании мы примем решение, которое обеспечит справедливые цены на лекарства", - отметил В.Гройсман.

 

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