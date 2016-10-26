В.Гройсман пообіцяв з січня справедливі ціни на ліки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що на наступному засіданні уряду Кабінет міністрів ухвалить рішення, яке дозволить забезпечити справедливі ціни на ліки з 1 січня 2017 року. Про це він заявив під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
Він уточнив, що йдеться про референтне ціноутворення на ліки. Прем’єр додав, що відповідну постанову планується додатково обговорити.
"Це означає, що на наступному засіданні ми ухвалимо рішення, яке забезпечить справедливі ціни на ліки", - зауважив В.Гройсман.