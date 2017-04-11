В.Гройсман: пока трудно дать оценку главе "Укравтодора"

"В отношении руководителя "Укравтодора", он работает 4-5 месяцев и пока трудно давать оценку его работы", - сказал В.Гройсман.

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По его словам правительство сможет дать оценку работе С.Новака в должности председателя "Укравтодора" после года его работы.

Премьер подчеркнул, что реконструкция украинских дорог и развитие логистических возможностей Украины остается приоритетом для правительства.