В.Гройсман: пока трудно дать оценку главе "Укравтодора"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство сможет оценить работу председателя "Укравтодора" Славомира Новака после года его работы в должности. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.
"В отношении руководителя "Укравтодора", он работает 4-5 месяцев и пока трудно давать оценку его работы", - сказал В.Гройсман.
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По его словам правительство сможет дать оценку работе С.Новака в должности председателя "Укравтодора" после года его работы.
Премьер подчеркнул, что реконструкция украинских дорог и развитие логистических возможностей Украины остается приоритетом для правительства.