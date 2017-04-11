В.Гройсман: пока трудно дать оценку главе "Укравтодора"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 114558 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 173142 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127058 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123179 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116083 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106388 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107439 просмотра

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В.Гройсман: пока трудно дать оценку главе "Укравтодора"

В.Гройсман: пока трудно дать оценку главе "Укравтодора"

Киев  •  УНН

 • 10848 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Правительство сможет оценить работу председателя "Укравтодора" Славомира Новака после года его работы в должности. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"В отношении руководителя "Укравтодора", он работает 4-5 месяцев и пока трудно давать оценку его работы", - сказал В.Гройсман.

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По его словам правительство сможет дать оценку работе С.Новака в должности председателя "Укравтодора" после года его работы.

Премьер подчеркнул, что реконструкция украинских дорог и развитие логистических возможностей Украины остается приоритетом для правительства.

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