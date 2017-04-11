В.Гройсман: поки що важко дати оцінку голові "Укравтодору"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Уряд зможе оцінити роботу голови "Укравтодору" Славоміра Новака після року його роботи на посаді. Про це в ході підсумкової прес-конференції заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Щодо керівника "Укравтодору", він працює 4-5 місяців і поки що важко давати оцінку його роботи", - сказав В.Гройсман.
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За його словами уряд зможе дати оцінку роботі С.Новака на посаді голови "Укравтодору" після року його роботи.
Прем'єр підкреслив, що реконструкція українських доріг і розвиток логістичних можливостей України залишається пріоритетом для уряду.