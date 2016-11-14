В.Гройсман: новый корпус "Охматдета" примет первых пациентов летом 2017 года

"Мы разблокировали строительство этого объекта. В этом году на строительство выделено 395 млн, а в следующем 380 млн также выделят. Сейчас мы точно видим, что сможем сэкономить средства. Мы возобновили строительство и мы не будем останавливаться, наша задача - чтобы первый пусковой комплекс был завершен к середине лета. Я доволен ходом работ. Еще пока нам сопротивляются, но мы завершим это строительство, у меня нет сомнений", - сказал В.Гройсман.

Отметим, что новый корпус НДСБ "Охматдет" общей площадью 67 тыс. Кв имеет 7 блоков (А, Б, В, Г, С, Д, Е). Летом было принято решение о распределении объекта на пусковые комплексы, что позволит принять маленьких пациентов уже в июне 2017 года. В первый пусковой комплекс входит три блока Д, С, Е и частично блок А и Б общей площадью 22 тыс. кв.км.

Строительные работы по 1-му пусковому комплексу завершатся в апреле и сразу начнется оснащение мебелью, инвентарем и медицинским оборудованием.