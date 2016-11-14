В.Гройсман: новий корпус "Охматдиту" прийме перших пацієнтів влітку 2017-го
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Новий корпус НДСЛ "Охматдит" буде відкрито влітку 2017 року. Про це під час брифінгу на будівництві лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Ми розблокували будівництво цього об’єкту. В цьому році на будівництво виділено 395 млн, а в наступному за 380 млн також виділять. Зараз ми точно бачимо, що зможемо зекономити кошти. Ми відновили будівництво і ми не будемо зупинятись, наше завдання — щоб перший пусковий комплекс було завершено до середини літа. Я задоволений ходом робіт. Ще поки нам чинять опір, але ми завершимо це будівництво, в мене немає суміву”, — сказав В.Гройсман.
Зазначимо, що новий корпус НДСЛ “Охматдит” загальною площею 67 тис. кв.м. має 7 блоків (А, Б, В, Г, С, Д, Е). Влітку було прийнято рішення про розподіл об’єкту на пускові комплекси, що дасть змогу прийняти маленьких пацієнтів вже в червні 2017 року. До першого пускового комплексу входить три блоки Д, С, Е та частково блок А та Б загальною площею 22 тис. кв.км.
Будівельні роботи по 1-му пусковому комплексу завершаться в квітні і відразу почнеться оснащення меблями, інвентарем та медичним обладнанням.