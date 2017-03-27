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В.Гройсман назвал основные задачи встречи стран-членов ГУАМ

В.Гройсман назвал основные задачи встречи стран-членов ГУАМ

Киев • УНН

 • 7621 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Страны-члены ГУАМ должны создать возможность для полномасштабной реализации договора о свободной торговле и наладить транспортное сотрудничество и реализацию транспортного коридора в рамках ГУАМ. Об этом во время вступительного слова на саммите Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

"Я убежден, что мы проведем достаточно эффективно этот саммит. Очень важно, что в рамках саммита мы уделили много внимания нашей экономический сотрудничества в рамках ГУАМ и безусловно, наша задача повысить наше сотрудничество и взаимодействия", - сказал В.Гройсман.

Он добавил, что экономическая составляющая сотрудничества имеет очень важное значение для Украины.

"Поэтому то, что мы сегодня можем решить две важные задачи, будет очень серьезным и смелым шагом вперед по нашего сотрудничества. Первое - это, безусловно, создать возможность для полномасштабной реализации договора по свободной торговле и, безусловно, речь идет о нашем транспортном сотрудничестве и реализации транспортного коридора в рамках ГУАМ", - подчеркнул Премьер.

Ожидается, что по результатам встречи представители делегаций Грузии, Украины, Азербайджана, Молдовы подпишут дополнительный протокол к соглашению о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) ГУАМ об утверждении Порядка создания и деятельности рабочего органа, координирующего действия договаривающихся сторон этого соглашения.

Как сообщал УНН, 27 марта саммит глав правительств стран-участниц ГУАМ начался в Киеве.

Украинские Национальные Новости

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