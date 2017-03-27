В.Гройсман назвав основні завдання зустрічі країн-членів ГУАМ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Країни-члени ГУАМ повинні створити можливість для повномасштабної реалізації договору щодо вільної торгівлі і налагодити транспортне спіровробітництво і реалізації транспортного коридору в рамках ГУАМ. Про це під час вступного слова на саміті Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
“Я переконаний у тому, що ми проведемо достатньо ефективно цей саміт. Дуже важливо, що в рамках саміту ми приділили багато уваги нашій економічний співпраці в рамках ГУАМ і безумовно, наше завдання підвищити нашу співпрацю і взаємодії”, — сказав В.Гройсман.
Він додав, що економічна складова співпраці має дуже важливе значення для України.
“Тому те, що ми сьогодні можемо вирішити дві важливі задачі, буде дуже серйозним та сміливим кроком вперед щодо нашої співпраці. Перше — це, безумовно, створити можливість для повномасштабної реалізації договору по вільній торгівлі і, і безумовно, мова йде про наше транспортне спіровробітництво і реалізації транспортного коридору в рамках ГУАМ”, — наголосив Прем’єр.
Очікується, що за результатами зустрічі представники делегацій Грузії, України, Азербайджану, Молдови підпишуть додатковий протокол до угоди про створення Зони вільної торгівлі (ЗВТ) ГУАМ про затвердження Порядку створення та діяльності робочого органу, що координує дії договірних сторін цієї угоди.
Як повідомляв УНН, 27 березня саміт голів урядів країн-учасниць ГУАМ розпочався у Києві.