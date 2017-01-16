В.Гройсман поручил развивать украиноязычную "Википедию"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил органам исполнительной власти провести мероприятия в 2017 году по поддержке развития украиноязычного раздела "Википедии", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
Отмечается, что Премьер-министр поддержал предложения общественности, направленные на развитие украиноязычного раздела "Википедии", которые предусматривают следующие мероприятия:
внесение изменений в учебные программы по информатике, географии, истории и литературе для учащихся старших классов общеобразовательных учебных заведений относительно использования украиноязычного раздела "Википедии";
возможность подготовки студентами материалов для "Википедии";
содействие проведению украинской части международного конкурса "Вики любит памятники";
содействие проведению конкурса по размещению научных работ в украинском разделе "Википедии".
Как сообщал УНН, объявлены победители международного фотоконкурса "Wiki любит памятники".