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В.Гройсман доручив розвивати україномовну “Вікіпедію”

В.Гройсман доручив розвивати україномовну “Вікіпедію”

Київ • УНН

 • 6838 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив органам виконавчої влади вжити заходів у 2017 році заходів для підтримки розвиток україномовного розділу “Вікіпедії”, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.

Зазначається, що прем’єр-міністр підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу “Вікіпедії”, які передбачають такі заходи:

внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного розділу “Вікіпедії”;

можливість підготовки студентами матеріалів для “Вікіпедії”;

сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу “Вікі любить пам’ятки”;

сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі “Вікіпедії”.

Як повідомляв УНН, оголошено переможців міжнародного фотоконкурсу "Wiki любить пам'ятники".

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