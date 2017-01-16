В.Гройсман доручив розвивати україномовну “Вікіпедію”

Зазначається, що прем’єр-міністр підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток україномовного розділу “Вікіпедії”, які передбачають такі заходи:

внесення змін до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного розділу “Вікіпедії”;

можливість підготовки студентами матеріалів для “Вікіпедії”;

сприяння проведенню української частини міжнародного конкурсу “Вікі любить пам’ятки”;

сприяння проведенню конкурсу з розміщення наукових робіт в українському розділі “Вікіпедії”.

Як повідомляв УНН, оголошено переможців міжнародного фотоконкурсу "Wiki любить пам'ятники".