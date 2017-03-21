В.Гройсман: из-за блокады необходима корректировка заложенных 3% экономического роста

"Если мы закладывали 3% роста, это означало, что экономика начинает оживать и мы сможем продукци экономики реинвестировать в жизни людей. И когда только появился шанс, получается так, что мы должны корректировать уже экономический рост в сторону уменьшения. И у меня вопрос, почему так делали некоторые безответственные политики, чтобы перечеркнуть те наши усилия, которые мы направляли именно на экономический рост ... Что касается корректировки, то, конечно, надо корректировать сегодня экономический рост, надо смотреть, что у нас будет с валютной выручкой, надо смотреть, что у нас будет с занятостью людей", - рассказал проемьер-министр.

Как сообщал УНН, несмотря на сегодняшние разговоры о целесообразности торговой блокады с премьером Владимиром Гройсманом "Самопомощь" не прекратит торговую блокаду. Об этом сообщил руководитель фракции "Самопомощь" Олег Березюк после встречи Президента с главами парламентских франкций