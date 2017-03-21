В.Гройсман: через блокаду необхідне коригування закладених 3% економічного зростання

“Якщо ми закладали 3% зростання, це означало, що економіка починає оживати і ми зможемо продукції економіки реінвестувати в життя людей. І коли тільки з’явився шанс, виходить так, що ми маємо коригувати вже еономічне зростання в бік зменшення. І в мене запитання, чому так робили деякі безвідповідальні політики, щоб перекреслити ті наші зусилля, які ми направляли саме на економічне зростання... Що стосується коригування, то, звісно, треба корегувати сьогодні економічне зростання, треба дивитись, що в нас буде з валютною виручкою, треба дивитись, що в нас буде із зайнятістю людей”, — розповів проем’єр-міністр.

Як повідомляв УНН, незважаючи на сьогоднішні розмови щодо доцільності торгівельної блокади з прем’єром Володимиром Гройсманом “Самопоміч” не припинить торгівельну блокаду. Про це повідомив керівник фракції “Самопоміч” Олег Березюк після зустрічі Президента з головами парламентських франкцій