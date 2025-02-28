В Греции на мирном митинге произошли столкновения с использованием «коктейлей Молотова»
Киев • УНН
В Афинах во время мирной акции к годовщине железнодорожной катастрофы неизвестные напали на полицию с «коктейлями Молотова». Полиция применила слезоточивый газ, есть пострадавшие среди митингующих.
28 февраля в центре Афин проходила массовая мирная акция, приуроченная ко второй годовщине самой ужасной железнодорожной катастрофы в стране. Группа неизвестных начала бросать бутылки с зажигательной смесью в сторону отряда спецназа, вспыхнули суточки. Об этом сообщает издание Kathimerini, передает УНН.
Детали
Нападавшие в капюшонах прорвались сквозь протестующих и напали на полицию, которая в ответ применила слезоточивый газ. Столкновение, сначала ограниченное одним углом площади Конституции, за считанные минуты распространилось на центральный проспект и прилегающие улицы.
Несколько митингующих на площади потеряли сознание, другие получили помощь на месте происшествия или в больнице парламента и близлежащих больницах.
Митинг, который возглавили родственники 57 погибших, был вызван возмущением общественности против бездействия консервативного правительства. Критики говорят, что политики должны нести ответственность за просчеты, которые привели к катастрофе, но пока что только должностным лицам железной дороги были предъявлены обвинения в преступлениях.
Справка
Катастрофа в Темпе 28 февраля 2023 года, когда пассажирский поезд лоб в лоб столкнулся со встречным грузовым поездом, стала самой страшной железнодорожной аварией в Греции. Огонь от столкновения привел к десяткам ранений. Авария выявила недостатки транспортной инфраструктуры страны.