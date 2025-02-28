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У Греції на мирному мітингу сталися сутички з використанням "коктейлів Молотова"

Київ • УНН

 • 20462 перегляди

В Афінах під час мирної акції до річниці залізничної катастрофи невідомі напали на поліцію з "коктейлями Молотова". Поліція застосувала сльозогінний газ, є постраждалі серед мітингувальників.

У Греції на мирному мітингу сталися сутички з використанням "коктейлів Молотова"

28 лютого в центрі Афін проходила масова мирна акція, приурочена до другої річниці найжахливішої залізничної катастрофи в країні. Група невідомих почала кидати пляшки із запальною сумішшю в бік загону спецпризначенців, спалахнули суточки. Про це повідомляє видання Kathimerini, передає УНН.

Деталі

Нападники в капюшонах прорвалися крізь протестувальників і напали на поліцію, яка у відповідь застосувала сльозогінний газ. Зіткнення, спочатку обмежене одним кутом площі Конституції, за лічені хвилини поширилося на центральний проспект та прилеглі вулиці.

Кілька мітінгуючих на площі знепритомніли, інші отримали допомогу на місці події або в лікарні парламенту і прилеглих лікарнях.

Мітинг, який очолили родичі 57 загиблих, був викликаний обуренням громадськості проти бездіяльності консервативного уряду. Критики кажуть, що політики повинні нести відповідальність за прорахунки, які призвели до катастрофи, але поки що лише посадовцям залізниці були пред'явлені звинувачення в злочинах.

Довідка

Катастрофа в Темпі 28 лютого 2023 року, коли пасажирський потяг лоб у лоб зіткнувся із зустрічним вантажним потягом, стала найстрашнішою залізничною аварією в Греції. Вогонь від зіткнення привів до десятків поранень. Аварія виявила недоліки транспортної інфраструктури країни.

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