В отеле на северо-востоке Китая произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Два человека погибли, еще двое пострадали в четверг в городе Дуннин на северо-востоке Китая в результате взрыва в отеле. Об этом сообщил информационный портал Sina, передает УНН.
По данным полиции, инцидент произошел около 03:00 по местному времени (21:00 Киев). Задержан подозреваемый, который имеет отношение к взрыву, передает издание.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Причины взрыва пока не установлены.
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Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения в результате срабатывания гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао.
Напомним, в Нидерландском отеле Wings Fashion, что находится возле аэропорта Роттердам/Гаага эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Сообщается, что в отеле проходил модный показ.