У Китаї стратили злочинця, який скоїв наїзд на натовп людей

Злочинець був страчений у вівторок, 29 січня, в провінції Хунань, що знаходиться в Центральному Китаї, згідно з рішенням Верховного народного суду КНР.

“Ян Цзаньюнь зробив навмисний наїзд на натовп людей на своєму позашляховику Land Rover на площі в повіті Хендун міста Хен’ян 12 вересня 2018 року. Після цього він вийшов з машини і продовжив нападати на людей з лопатою і ножем ”, - йдеться в повідомленні.

В результаті нападу 15 осіб загинули і 43 отримали поранення.

Згідно з рішенням народного суду середнього ступеня міста Хен’ян, Ян був засуджений до смертної кари за створення загрози суспільній безпеці і довічного позбавлення політичних прав. Вирок був затверджений Верховною народним судом 18 січня.

Нагадаємо, правозахисника в Китаї засудили до чотирьох з половиною років в’язниці.