В Китае казнили преступника, совершившего наезд на толпу людей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Китае казнили преступника, осужденного за убийство 15 человек в результате автокатастрофы с участием внедорожника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Преступник был казнен во вторник, 29 января, в провинции Хунань, что находится в Центральном Китае, согласно решению Верховного народного суда КНР.
“Ян Цзаньюнь совершил умышленный наезд на толпу людей на своем внедорожнике Land Rover на площади в уезде Хэндун города Хэнъян 12 сентября 2018 года. После этого он вышел из машины и продолжил нападать на людей с лопатой и ножом”, — говорится в сообщении.
В результате нападения 15 человек погибли и 43 получили ранения.
Согласно решению народного суда средней ступени города Хэнъян, Ян был приговорен к смертной казни за создание угрозы общественной безопасности и пожизненному лишению политических прав. Приговор был утвержден Верховным народным судом 18 января.
Напомним, правозащитника в Китае приговорили к четырем с половиной годам тюрьмы.