На Філіппінах стався новий вибух, тепер в мечеті

За даними видання, невідомий кинув гранату в будівлю мечеті, коли в ньому перебували мусульманські духовні лідери. Всі постраждалі були негайно госпіталізовані. Інформації про стан їх здоров'я не надходило.

Інші подробиці інциденту поки не наводяться.

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Як повідомляв УНН, раніше, 27 січня, на Філіппінах стався теракт після меси у кафедрального собору міста Холо (провінція Сулу). За останніми даними, 20 людей загинули, 111 постраждали. Як повідомило агентство Reuters, відповідальність за вибухи взяла на себе терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІД).

Нагадаємо, в Афінах біля Римо-католицької церкви вибухнула бомба, покладена у коробку.