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Вибух у церкві на Філіппінах: поліція уточнила число загиблих

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В результаті вибуху у церкві на Філіппінах загинуло 20 осіб. Про це заявили в місцевій поліції, передає УНН з посиланням на BBC.

Трагедія сталася під час меси у кафедрального собору міста Холо (провінція Сулу -ред.). Перший вибуховий пристрій спрацював близько 9 ранку за місцевим часом безпосередньо біля стін собору.

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Після того як до місця події прибули військові та поліція, на розташованій поблизу парковці спрацював другий вибуховий пристрій.

Раніше УНН повідомляв, що найменше 27 осіб, серед яких сім військових і 20 мирних жителів загинули, ще 77 постраждали в результаті двох вибухів, що прогриміли в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін.

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