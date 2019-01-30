На Филиппинах произошел новый взрыв, теперь в мечети
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По меньшей мере два человека погибли и четыре получили ранения в результате срабатывания гранаты в здании мечети в городе Замбоанга на филиппинском острове Минданао. Об этом в среду сообщает новостной портал Rappler со ссылкой на полицию, передает УНН.
По данным издания, неизвестный бросил гранату в здание мечети, когда в нем находились мусульманские духовные лидеры. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья не поступало.
Другие подробности инцидента пока не приводятся.
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Как сообщал УНН, ранее, 27 января, на Филиппинах произошел теракт после мессы в кафедральном соборе города Холо (провинция Сулу). По последним данным, 20 человек погибли, 111 пострадали.
Как информировал УНН, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
Напомним, в Афинах у Римско-католической церкви взорвалась бомба, положенная в коробку.