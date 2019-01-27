"ІД" взяло на себе відповідальність за вибухи на півдні Філіппін

КИЇВ. 27 січня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) взяло на себе відповідальність за два вибухи, що відбулися в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.