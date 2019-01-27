"ІД" взяло на себе відповідальність за вибухи на півдні Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” (ІД) взяло на себе відповідальність за два вибухи, що відбулися в неділю поруч з католицькою церквою на півдні Філіппін. Про це повідомляє УНН із посиланням на агентство Reuters.
Трагедія сталася під час меси у кафедрального собору міста Холо (провінція Сулу — ред.). Перший вибуховий пристрій спрацював близько 9 ранку за місцевим часом (2:00 Київ) безпосередньо біля стін собору.
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Раніше УНН повідомляв, що в результаті вибуху у церкві на Філіппінах загинуло 20 осіб і 111 постраждалих.
Нагадаємо, водій на автомобілі врізався в стіну церкви в місті Колумбус (штат Огайо), постраждали шестеро людей.