В готелі на північному сході Китаю стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали в четвер в місті Дуннін на північному сході Китаю в результаті вибуху в готелі. Про це повідомив інформаційний портал Sina, передає УНН.
За даними поліції, інцидент стався близько 03:00 за місцевим часом (21:00 Київ). Затримано підозрюваного, який має відношення до вибуху, передає видання.
Постраждалим надається медична допомога. Причини вибуху поки не встановлені.
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Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинули і чотири отримали поранення в результаті спрацьовування гранати в будівлі мечеті в місті Замбоанга на філіппінському острові Мінданао.
Нагадаємо, у Нідерландському готелі Wings Fashion, що знаходиться біля аеропорту Роттердам/Гаага евакуювали людей через загрозу вибуху. Повідомляється, що у готелі проходив модний показ.