В Госдуме РФ заявили, что ничего не знают об объявленном Трампом энергетическом перемирии с Украиной

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Игорь Ананских заявил, что не располагает информацией о договорённостях относительно энергетического перемирия между Украиной и Россией, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление российского депутата.

Детали

Ананских поставил под сомнение достоверность заявлений американского президента, предположив, что они могут быть направлены на сдерживание мировых цен на нефть.

Мы все знаем, что Трамп часто говорит что-то, чтобы не росли цены на нефть. Так называемые словесные интервенции. Насколько это соответствует действительности, я не знаю – сказал российский депутат.

Украина ожидает подробностей от США

Ранее Дональд Трамп объявил об энергетическом прекращении огня между Украиной и Россией. Однако конкретные условия и механизм реализации такой договорённости остаются неизвестными.

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Канады Марком Карни, президентом Финляндии Александром Стуббом и генсеком НАТО Марком Рютте подтвердил готовность Киева поддержать прекращение огня.

Украина поддерживает прекращение огня, и важно, чтобы в России поддержали. Ожидаем подробностей от американской стороны – подчеркнул Зеленский.

В то же время слова Ананских не являются официальным подтверждением или опровержением договорённостей со стороны российских властей.

Зеленский обсудил с лидерами Европы объявленное Трампом перемирие, Украина «поддерживает прекращение огня»