У держдумі рф заявили, що нічого не знають про оголошене Трампом енергетичне перемир'я з Україною

Заступник голови комітету держдуми рф з енергетики ігор ананських заявив, що не має інформації про домовленості щодо енергетичного перемир'я між Україною та росією, про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву російського депутата.

Деталі

Ананських поставив під сумнів достовірність заяв американського президента, припустивши, що вони можуть бути спрямовані на стримування світових цін на нафту.

Ми всі знаємо, що Трамп часто говорить щось, щоб не зростали ціни на нафту. Так звані словесні інвестиції. Наскільки це відповідає дійсності, я не знаю – сказав російський депутат.

Україна очікує подробиць від США

Раніше Дональд Трамп оголосив про енергетичне припинення вогню між Україною та росією. Однак конкретні умови та механізм реалізації такої домовленості залишаються невідомими.

Президент України Володимир Зеленський після розмови з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Александром Стуббом і генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив готовність Києва підтримати припинення вогню.

Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в росії підтримали. Очікуємо на деталі від американської сторони – наголосив Зеленський.

Водночас слова ананських не є офіційним підтвердженням або спростуванням домовленостей із боку російської влади.

Зеленський обговорив із лідерами Європи оголошене Трампом перемир'я, Україна "підтримує припинення вогню"