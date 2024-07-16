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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 14:13  •  17834 просмотра

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В Государственном департаменте США прокомментировали заявление Президента Украины Владимира Зеленского о потенциале второго Саммита мира, и что на этот раз может быть приглашена россия.

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление Президента Украины Владимира Зеленского о потенциале второго Саммита мира, и что на этот раз может быть приглашена россия. Спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 15 июля заявил, что "если они выберут этот путь", США поддержат, пишет УНН.

Детали

"Это является чем-то, что мы с ними обсуждали", - отметил Миллер в ответ, было ли это чем-то, к чему США "поощряли", ведь Зеленский сделал это заявление после возвращения из Штатов в Украину.

"Но, как мы уже говорили ранее, любые решения, связанные с дипломатическими переговорами, - это решения, которые должна принимать Украина, а не США или какая-то другая страна, которая не является стороной конфликта. Украина здесь жертва. Именно Украина была свидетелем вторжения в их страну, видела, как убивали ее гражданское население, видела, как значительные части ее страны были оккупированы, и поэтому Украина должна решать, когда, как и в какой форме проводить дипломатические переговоры", - подчеркнул представитель Госдепа.

"Как их партнер, как тот, кто их поддерживает, мы поддержим их, если они выберут этот путь. Мы всегда это ясно давали понять. И я замечу - и это касается того, как кремль ответил, по крайней мере сначала, на те заявления со стороны Украины - мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина готова, но никогда не было ясно, что кремль готов к действительно дипломатии. Это было ясно в начале этой войны, когда мы занимались дипломатией, а кремль отключил дипломатию и вторгся, и это остается - кажется, остается верным и сегодня. Но мы продолжим поддерживать Украину, и если и когда они сочтут, что дальнейшие дипломатические шаги с россией уместны, мы поддержим их в этом решении", - подчеркнул Миллер.

Зеленский считает, что представители россии должны быть на втором Саммите мира15 июля 2024, 12:23 • 14634 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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