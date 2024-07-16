В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление Президента Украины Владимира Зеленского о потенциале второго Саммита мира, и что на этот раз может быть приглашена россия. Спикер Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 15 июля заявил, что "если они выберут этот путь", США поддержат, пишет УНН.

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"Это является чем-то, что мы с ними обсуждали", - отметил Миллер в ответ, было ли это чем-то, к чему США "поощряли", ведь Зеленский сделал это заявление после возвращения из Штатов в Украину.

"Но, как мы уже говорили ранее, любые решения, связанные с дипломатическими переговорами, - это решения, которые должна принимать Украина, а не США или какая-то другая страна, которая не является стороной конфликта. Украина здесь жертва. Именно Украина была свидетелем вторжения в их страну, видела, как убивали ее гражданское население, видела, как значительные части ее страны были оккупированы, и поэтому Украина должна решать, когда, как и в какой форме проводить дипломатические переговоры", - подчеркнул представитель Госдепа.

"Как их партнер, как тот, кто их поддерживает, мы поддержим их, если они выберут этот путь. Мы всегда это ясно давали понять. И я замечу - и это касается того, как кремль ответил, по крайней мере сначала, на те заявления со стороны Украины - мы всегда поддерживали дипломатию, когда Украина готова, но никогда не было ясно, что кремль готов к действительно дипломатии. Это было ясно в начале этой войны, когда мы занимались дипломатией, а кремль отключил дипломатию и вторгся, и это остается - кажется, остается верным и сегодня. Но мы продолжим поддерживать Украину, и если и когда они сочтут, что дальнейшие дипломатические шаги с россией уместны, мы поддержим их в этом решении", - подчеркнул Миллер.

Зеленский считает, что представители россии должны быть на втором Саммите мира