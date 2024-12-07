В горах Румынии 28-летний украинец-уклонист упал в 400-метровый овраг. От смерти мужчину спас кот
Киев • УНН
28-летний украинец-уклонист упал в глубокий овраг в горах Марамуреш. Мужчину спас от обморожения кот, который грел его более суток, пока 15 спасателей проводили 5-часовую операцию.
В Румынии 28-летнего украинца-уклониста, который упал в почти 400-метровый овраг в горах Марамуреш, от смерти спас кот, пишет УНН со ссылкой на Spotmedia.
Детали
Горным спасателям вместе с пограничной полицией удалось максимально безопасно вытащить украинца и кота. Спасательная операция длилась более пяти часов, а участвовало в ней 15 горных спасателей.
По словам спасателей, от обморожения мужчину спас кот, который был с ним в овраге более суток и игре В.
Как оказалось, извлеченный из оврага уклонист действовал не один. Еще двое украинцев пересекли границу с Румынией. Их впоследствии нашли с помощью вертолета SMURD.
Напомним
СБУ и ГБР задержали пятерых организаторов схемы уклонения от мобилизации в Днепре, которые брали по $12 тысяч за услуги. Среди задержанных-работники ТЦК, военные и врачи, которые подделывали медицинские документы.