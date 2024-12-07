В горах Румынии 28-летний украинец-уклонист упал в 400-метровый овраг. От смерти мужчину спас кот

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 114598 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 123647 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 152217 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 134170 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 128832 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 129207 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 123999 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116789 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104169 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108947 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

В Кривом Роге нашли третью жертву ночного ракетного удара по городу

 • 42944 просмотра
Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах

Обстрелы Херсонщины: насчитываются 16 пострадавших и разрушения в 20 населенных пунктах

 • 17617 просмотра
Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский

Вторая партия F-16 из Дании уже в Украине - Зеленский

 • 36543 просмотра
В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах

В ЕС опасаются, что придется удвоить помощь Украине из-за победы Трампа в выборах

 • 23524 просмотра
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 21536 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 114599 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 152221 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 120608 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 183704 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 174202 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 21574 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 66141 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 67380 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 77299 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 103174 просмотра
Актуальное
В горах Румынии 28-летний украинец-уклонист упал в 400-метровый овраг. От смерти мужчину спас кот

В горах Румынии 28-летний украинец-уклонист упал в 400-метровый овраг. От смерти мужчину спас кот

Киев  •  УНН

 • 6989 просмотра

Read in English

28-летний украинец-уклонист упал в глубокий овраг в горах Марамуреш. Мужчину спас от обморожения кот, который грел его более суток, пока 15 спасателей проводили 5-часовую операцию.

В Румынии 28-летнего украинца-уклониста, который упал в почти 400-метровый овраг в горах Марамуреш, от смерти спас кот, пишет УНН со ссылкой на Spotmedia.

Детали 

Горным спасателям вместе с пограничной полицией удалось максимально безопасно вытащить украинца и кота. Спасательная операция длилась более пяти часов, а участвовало в ней 15 горных спасателей.

По словам спасателей, от обморожения мужчину спас кот, который был с ним в овраге более суток и игре В.

Как оказалось, извлеченный из оврага уклонист действовал не один. Еще двое украинцев пересекли границу с Румынией. Их впоследствии нашли с помощью вертолета SMURD.

Напомним 

СБУ и ГБР задержали пятерых организаторов схемы уклонения от мобилизации в Днепре, которые брали по $12 тысяч за услуги. Среди задержанных-работники ТЦК, военные и врачи, которые подделывали медицинские документы. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Криминал и ЧП
dneprДнепр
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина