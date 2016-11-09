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В.Гонтарева: Украина может не дождаться еще 1,3 млрд. долл. транша МВФ

В.Гонтарева: Украина может не дождаться еще 1,3 млрд. долл. транша МВФ

Киев • УНН

 • 10238 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина рискует не дождаться транша Международного валютного фонда в 1,3 миллиарда долларов из-за торможения реформ в парламенте, что уже в следующем году поставит под угрозу едва достигнутую экономическую и финансовую стабильность. Об этом заявила председатель Национального банка Валерия Гонтарева в интервью Reuters, передает УНН.

"Я не хотела бы, чтобы мы питали иллюзии, что мы можем обойтись без международной помощи", - сказала В.Гонтарева.

"Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы ... начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние 2,5 года - когда мы стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивающие макроэкономическую стабильность - все это на наших глазах начинает испаряться ", - добавила она.

Сначала НБУ планировал увеличить в 2016 году резервы до 19,6 млрд долл., но дважды резал прогноз через отсрочку кредитов МВФ и других западных доноров. Миссия МВФ на прошлой неделе начала в Киеве двухнедельные переговоры о четвертом транше 17,5-миллиардной программы.

По словам председателя НБУ, препятствием для положительного решения может стать промедление парламента с принятием сбалансированного бюджета, реформированием пенсионной системы, проведением земельной реформы.

"Наш базовый сценарий предполагает, что мы получаем 1,3 миллиарда долларов в этом году, но риски того, что мы его не успеем получить в этом году, есть", - сказала В.Гонтарева.

В 2017 году Украина должна заплатить 1,5 млрд. долл. процентов по внешним обязательствам и погасить 1 млрд долл. ранее взятых кредитов МВФ.

"Если мы не получаем следующий транш и 700 млн. долларов макрофинансовой помощи ЕС, у нас резервы практически остаются на текущем уровне 15,5 миллиарда долларов - это 3,7 месяца покрытия импорта", - сказала В.Гонтарева.

В этом случае под угрозой окажется прогноз роста резервов до 23,1 млрд. долл. в следующем году и валютная либерализация.

"Например, мы достигаем резервов 23,1 млрд. долл. в 2017 году - и начинаем дышать свободно. Если, наоборот, резервы падают, то снимать ограничения (на валютном рынке) не представляется возможным с точки зрения сохранения макрофинансовой стабильности", - отметила председатель НБУ.

В прошлом году Украина реструктурировала евробонды на сумму более 15 млрд. долларов и должна увеличить резервы, чтобы иметь запас прочности в условиях дефицита текущего счета.

"Украинская экономика очень маленькая и открытая, очень зависит от экспорта, от рынков commodities, поэтому я хотела бы, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что для финансовой стабильности нам необходимо продолжать сотрудничество с МВФ и другими нашими донорами", - сказала В. Гонтарева.

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