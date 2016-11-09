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В.Гонтарева: Україна може не дочекатися ще 1,3 млрд дол. траншу МВФ

В.Гонтарева: Україна може не дочекатися ще 1,3 млрд дол. траншу МВФ

Київ • УНН

 • 10238 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Україна ризикує не дочекатися траншу Міжнародного валютного фонду в 1,3 мільярда доларів через гальмування реформ в парламенті, що вже в наступному році поставить під загрозу ледь досягнуту економічну і фінансову стабільність. Про це заявила голова Національного банку Валерія Гонтарева в інтерв'ю Reuters, передає УНН.

"Я не хотіла б, щоб ми плекали ілюзії, що ми можемо обійтися без міжнародної допомоги", - сказала В.Гонтарева.

"Якщо ми не отримуємо наступний транш, то у нас резерви... починають танути на очах. І те, чим ми займалися останні 2,5 року - коли ми стабілізували ситуацію, ростили наші резерви, забезпечували макроекономічну стабільність - все це на наших очах починає випаровуватися", - додала вона.

Спочатку НБУ планував збільшити в 2016 році резерви до 19,6 млрд дол., але двічі різав прогноз через відстрочку кредитів МВФ та інших західних донорів. Місія МВФ минулого тижня почала в Києві двотижневі переговори про четвертий транш 17,5-мільярдної програми.

За словами голови НБУ, перешкодою для позитивного вирішення може стати зволікання парламенту з прийняттям збалансованого бюджету, реформуванням пенсійної системи, проведенням земельної реформи.

"Наш базовий сценарій передбачає, що ми отримуємо 1,3 мільярда доларів в цьому році, але ризики того, що ми його не встигнемо отримати в цьому році, є", - сказала В.Гонтарева.

У 2017 році Україна повинна заплатити 1,5 млрд дол. відсотків за зовнішніми зобов'язаннями і погасити 1 млрд дол. раніше взятих кредитів МВФ.

"Якщо ми не отримуємо наступний транш і 700 мільйонів доларів макрофінансової допомоги ЄС, у нас резерви практично залишаються на поточному рівні 15,5 мільярда доларів - це 3,7 місяці покриття імпорту", - сказала В.Гонтарева.

У цьому випадку під загрозою опиниться прогноз збільшення резервів до 23,1 млрд дол. в наступному році і валютна лібералізація.

"Наприклад, ми досягаємо резервів 23,1 млрд дол. в 2017 році - і починаємо дихати вільно. Якщо, навпаки, резерви падають, то знімати обмеження (на валютному ринку) не є можливим з точки зору збереження макрофінансової стабільності", - зауважила голова НБУ.

У минулому році Україна реструктурувала євробонди на суму понад 15 мільярдів доларів і повинна збільшити резерви, щоб мати запас міцності в умовах дефіциту поточного рахунку.

"Українська економіка дуже маленька і відкрита, дуже залежить від експорту, від ринків commodities, тому я хотіла б, щоб ні у кого не залишалося сумнівів, що для фінансової стабільності нам необхідно продовжувати співпрацю з МВФ і іншими нашими донорами", - сказала В.Гонтарева.

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