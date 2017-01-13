В Голосеевском районе Киева восстановят теплоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Сегодня, 13 января, в Голосеевском районе Киева восстановят поврежденное теплоснабжения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
В течение дня 13 января в Голосеевском районе должны оперативно ликвидировать аварийное повреждение участка магистрального трубопровода.
На время проведения ремонта, начиная с 08:00 теплоснабжение приостановлено для 60 потребителей на просп. Академика Глушкова, ул. Теремковской, ул. Чабановской и Кольцевой дороге (30 жилых домов, 1 школа, 3 детских сада, 26 ведомственных домов).
Повреждение на магистрали диаметром 400 мм, которая была проложена в 1980 году и исчерпала свой 25-летний нормативный ресурс, произошло во время недавних морозов. Сотрудники "Киевэнерго" поддерживали работу теплосистемы в холодные дни и теперь, когда температура воздуха повысилась и необходимое для проведения работ отключение теплосистемы не является критическим, начали ремонт тепломагистрали, чтобы избежать аварийных отключений в период низких температур.
Уже сегодня вечером теплоснабжение должны восстановить.