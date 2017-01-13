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В Голосіївському районі Києва відновлять теплопостачання

В Голосіївському районі Києва відновлять теплопостачання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні, 13 січня, в Голосіївському районі Києва відновлять пошкоджене теплопостачання. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Упродовж дня 13 січня в Голосіївському районі мають оперативно ліквідувати аварійне пошкодження ділянки магістрального трубопроводу.

На час проведення ремонту, починаючи з 08:00 теплопостачання призупинене для 60 споживачів на просп. Академіка Глушкова, вул. Теремківській, вул. Чабанівській і Кільцевій дорозі (30 житлових будинків, 1 школа, 3 дитячі садки, 26 відомчих будинків).

Пошкодження на магістралі діаметром 400 мм, що була прокладена в 1980 році та вичерпала свій 25-річний нормативний ресурс, сталося під час нещодавніх морозів. Співробітники "Київенерго" підтримували роботу теплосистеми в холодні дні і тепер, коли температура повітря підвищилася і необхідне для проведення робіт відключення теплосистеми не є таким критичним, розпочали ремонт тепломагістралі, щоб уникнути аварійних відключень у період низьких температур.

Уже сьогодні ввечері теплопостачання має бути відновленим.

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