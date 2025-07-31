В "Голосе Украины" опубликовали закон о возобновлении полномочий НАБУ и САП: документ вступит в силу уже завтра
Киев • УНН
Закон о возобновлении полномочий НАБУ и САП опубликован 31 июля и вступит в силу 1 августа. Он возвращает старые нормы и устанавливает обязательный полиграф для сотрудников.
В парламентской газете "Голос Украины" был опубликован закон, принятый сегодня, 31 июля, Верховной Радой относительно восстановления полномочий НАБУ и САП. Он вступит в силу завтра, 1 августа, передает УНН.
Детали
Согласно переходным положениям, "этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", то есть он вступит в силу в пятницу, 1 августа.
Дополнение
Верховная Рада приняла за основу и в целом президентский законопроект №13533 относительно НАБУ и САП.
В частности, согласно проекту закона, предусматривается возвращение старых норм, которые были до принятия законопроекта №12414, прохождение обязательного полиграфа для сотрудников НАБУ, САП, БЭБ, Офиса генпрокурора, ГБР, Нацполиции, имеющих допуск к государственной тайне, а также запрет выезда за границу для сотрудников НАБУ.
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