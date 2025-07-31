У "Голосі України" опублікували закон щодо відновлення повноважень НАБУ та САП: документ набуде чинності вже завтра
Київ • УНН
Закон про відновлення повноважень НАБУ та САП опубліковано 31 липня та набуде чинності 1 серпня. Він повертає старі норми та встановлює обов'язковий поліграф для співробітників.
У парламентській газеті "Голос України" було опубліковано закон, який був ухвалений сьогодні, 31 липня, Верховною Радою щодо відновлення повноважень НАБУ та САП. Він набере чинності завтра, 1 серпня, передає УНН.
Деталі
Відповідно до перехідних положень, "цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування", тобто він набуде чинності у п’ятницю, 1 серпня.
Доповнення
Верховна Рада ухвалила за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533 щодо НАБУ та САП.
Зокрема, відповідно до проєкту закону, передбачається повернення старих норм, які були до прийняття законопроєкту №12414, проходження обов’язкового поліграфу для працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, а також заборону виїзду за кордон для працівників НАБУ.
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