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В Германии врача обвиняют в 15 убийствах паллиативных пациентов

Киев • УНН

 • 5052 просмотра

Врачу из Германии предъявили обвинение в 15 убийствах паллиативных пациентов. Он вводил смертельные дозы лекарств больным, находившимся под его опекой.

В Германии врача обвиняют в 15 убийствах паллиативных пациентов

Прокуратура Берлина в среду предъявила обвинения в 15 убийствах врачу, которого подозревают во введении смертельных доз различных лекарств паллиативным пациентам, находившимся под его опекой.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Прокуроры требуют пожизненного запрета на профессиональную деятельность для 40-летнего подозреваемого, который находится под стражей с августа 2024 года и работал в нескольких немецких землях.

Подозреваемый, имя которого официально не называется в соответствии с немецкими законами о конфиденциальности, не признал обвинений, заявили в прокуратуре.

Сначала его подозревали в причастности к четырем смертям в прошлом году, которые, по словам прокуроров, он пытался скрыть, поджег квартиры жертв. Однако расследование, которое продолжается, выявило еще больше смертей, датированных 2021 годом. Это количество может возрасти еще больше.

Следственная группа, созданная специально для этого дела, изучает медицинские карты его пациентов, и планируется проведение новых эксгумаций. Врача обвиняют в том, что он вводил анестетик, а затем миорелаксант паллиативным пациентам, которые находились под его опекой и не умирали активно, без их ведома или согласия, заявили в прокуратуре.

Дополнение

На станции метро Sophie-Charlotte-Platz в Берлине произошла трагедия. Мужчина поссорился с незнакомцем, после чего пошел за ним на платформу и внезапно напал с ножом.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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