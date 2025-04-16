У Німеччині лікаря звинувачують у 15 вбивствах паліативних пацієнтів

Прокуратура Берліна в середу висунула звинувачення у 15 вбивствах лікарю, якого підозрюють у введенні смертельних доз різних ліків паліативним пацієнтам, які перебували під його опікою.

Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Прокурори вимагають довічної заборони на професійну діяльність для 40-річного підозрюваного, який перебуває під вартою з серпня 2024 року і працював у кількох німецьких землях.

Підозрюваний, ім'я якого офіційно не називається відповідно до німецьких законів про конфіденційність, не визнав звинувачень, заявили в прокуратурі.

Спочатку його підозрювали у причетності до чотирьох смертей минулого року, які, за словами прокурорів, він намагався приховати, підпаливши квартири жертв. Однак розслідування, яке триває, виявило ще більше смертей, датованих 2021 роком. Ця кількість може зрости ще більше.

Слідча група, створена спеціально для цієї справи, вивчає медичні картки його пацієнтів, і планується проведення нових ексгумацій. Лікаря звинувачують у тому, що він вводив анестетик, а потім міорелаксант паліативним пацієнтам, які перебували під його опікою і не вмирали активно, без їхнього відома чи згоди, заявили в прокуратурі.

Доповнення

На станції метро Sophie-Charlotte-Platz у Берліні сталася трагедія. Чоловік посварився з незнайомцем, після чого пішов за ним на платформу та раптово напав з ножем.