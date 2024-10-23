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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии обнаружили первый случай нового штамма оспы обезьян

В Германии обнаружили первый случай нового штамма оспы обезьян

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 21:40  •  358 просмотра

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Институт Роберта Коха сообщил о первом случае нового варианта обезьяньей оспы в Германии. Риска большего распространения пока нет, но ситуация находится под пристальным наблюдением.

Немецкое агентство по контролю за болезнями, Институт Роберта Коха (RKI), объявило о первом выявленном в стране случае заражения новым вариантом обезьяньей оспы (mpox), который стал распространяться летом этого года. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

RKI отмечает, что несмотря на выявление вируса обезьяньей оспы риска его большего распространения пока нет, но институт «очень внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости адаптирует свои рекомендации».

В Институте Роберта Коха не предоставили никакой дополнительной информации о том, когда и у кого произошло первое инфицирование.

В августе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во второй раз за два года объявила mpox глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Это произошло после распространения его вспышки из Демократической Республики Конго на соседние страны.

Справочно

mpox - это зоонозный вирус, который вызывает гриппоподобные симптомы и высыпания с болезненными поражениями. Ранее он был известен как обезьянья оспа, но официальные лица изменили название, поскольку оно неточно (теперь ученые считают, что вирус происходит от грызунов) и стигматизирует, ассоциируя болезнь, которая непропорционально поражает темнокожих людей, с оскорблением, используемым против них. Вирус распространяется через контакт с зараженными животными и контакт «кожа к коже».

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска16 августа 2024, 16:16 • 146900 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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