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У Німеччині виявили перший випадок нового штаму віспи мавп

Київ • УНН

 • 18219 перегляди

Інститут Роберта Коха повідомив про перший випадок нового варіанту мавпячої віспи в Німеччині. Ризику більшого поширення наразі немає, але ситуація перебуває під пильним наглядом.

У Німеччині виявили перший випадок нового штаму віспи мавп

Німецьке агентство з контролю за хворобами, Інститут Роберта Коха (RKI), оголосило про перший виявлений в країні випадок зараження новим варіантом мавпячої віспи (mpox), який став поширюватись улітку цього року. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Деталі

RKI зазначає, що попри виявлення вірусу мавпячої віспи ризику його більшого поширення наразі немає, але інститут "дуже уважно стежить за ситуацією і в разі необхідності адаптує свої рекомендації".

В Інституті Роберта Коха не надали жодної додаткової інформації про те, коли і в кого сталося перше інфікування.

У серпні Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вдруге за два роки оголосила mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Це сталося після поширення його спалаху з Демократичної Республіки Конго на сусідні країни.

Довідково

mpox – це зоонозний вірус, який викликає грипоподібні симптоми та висипання з хворобливими ураженнями. Раніше він був відомий як мавпяча віспа, але офіційні особи змінили назву, оскільки вона є неточною (тепер вчені вважають, що вірус походить від гризунів) і стигматизує, асоціюючи хворобу, яка непропорційно вражає темношкірих людей, з образою, яка використовується проти них. Вірус поширюється через контакт із зараженими тваринами та контакт "шкіра до шкіри".

Мавпяча віспа: в Україні є вакцина для груп ризику16.08.24, 19:16 • 147230 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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