В Германии наблюдается значительное снижение уровня нелегальной иммиграции

В результате расширения стационарного пограничного контроля в последнее время значительно уменьшилась нелегальная иммиграция в Германию. Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на анализ, проведенный федеральной полицией, передает УНН.

По приведенным данным, сейчас, как правило, выявляется менее 300 несанкционированных въездов на территорию Германии ежедневно. До расширения контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией в середине октября этот показатель составлял около 700 в день.

За 30 дней до 16 октября на границах с тремя странами и Австрией - там, где проверки осуществляются уже некоторое время - в целом было зарегистрировано 18 492 нелегальных въездов в Германию. После этого их было 11 029, что на 40,4 процента меньше, сообщает издание.

Особенно резко снизились показатели на польском участке: с 6411 до 2795 случаев - падение на 56 процентов. "Введение пограничного контроля превзошло даже наши ожидания, и это очевидно", - сказал министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер в интервью газете Welt am Sonntag.