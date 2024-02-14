В Германии экс-прокурора судили за сексуальное насилие над ребенком: мужчина заявил, что лунатик и преступление произошло во сне

В Германии экс-прокурор признан виновным в сексуальном насилии над своим ребенком - обвиняемый заявил, что он лунатик и преступление произошло во сне. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Филипп М. ранее вышел на досрочную пенсию с должности прокурора. Согласно обвинительному заключению, мужчина в конце марта 2019 года совершил действия сексуального характера над своим 8-летним сыном. Это произошло ночью, а утром, когда жена обвинила его, обвиняемый не помнил об инциденте. Его жена подала на развод.

Мужчина сдался полиции после того, как стало известно об обвинении, и утверждал, что не знал о преступлении: ведь он в это время спал.

В качестве свидетеля была вызвана женщина, с которой экс-прокурор состоял в отношениях, будучи студентом 20 лет назад. Она рассказала, что обвиняемый неоднократно проявлял сексуальную активность среди сна.

Напомним

Полицейские Киевской области объявили о подозрении злоумышленнику, который развращал 11-летнюю племянницу сожительницы.